У Підмосков'ї слідом за Москвою відключатимуть інтернет

У Московській області слідом за Москвою можуть початися відключення мобільного інтернету та зв'язку в рамках "заходів безпеки на федеральному рівні".

Про це заявив голова комітету Мособлдуми з питань транспортно-дорожнього комплексу та інформаційних технологій Максим Коркін, пише The Moscow Times.

В умовах обмежень він порадив місцевим жителям використовувати для виходу в мережу Wi-Fi, а для дзвінків і надсилання повідомлень — технологію VoWiFi.

Депутат також повідомив, що в регіоні організовано механізми доступу до соціально значущих ресурсів.

До таких ресурсів, за його словами, належать мобільний додаток регіонального порталу держпослуг, портал охорони здоров'я Московської області, сервіс єдиної аутентифікації та авторизації, система моніторингу інфраструктури ЖКГ "ЖКГ-Контур", а також цифрові сервіси "Системи 112".

З 5 березня у Москві відключили мобільний інтернет. Місцеві оператори мобільного зв'язку заявили, що перебої викликані "зовнішніми обмеженнями" поза їхнім контролем.