У Москві та Санкт-Петербурзі відключили інтернет

У Москві та Санкт-Петербурзі відключили мобільний інтернет, у столиці РФ відключення тривають п'ятий день.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на дані Downdetector.

У Санкт-Петербурзі блокування почалися після 6 ранку 9 березня. Всього надійшло майже 2500 скарг. Мешканці міста пишуть, що у них не працюють месенджери, не відкриваються сайти і банківські додатки. Доступ є тільки до "білих списків".

Відключення збіглися в часі з повідомленням губернатора Ленінградської області Олександра Дрозденка про небезпеку безпілотників і можливе "зниження швидкості мобільного інтернету".

У Москві мобільний інтернет відключають вже п'ятий день. Сервіс досі фіксує скарги. При цьому сайти з "білого списку", включаючи "Держпослуги", соцмережі ("ВКонтакте", "Однокласники"), сервіси "Яндекса", маркетплейси та ресурси держорганів, продовжують працювати.

Напередодні оператори "Білайн", "МегаФон" і Т2 заявили, що збої викликані "зовнішніми обмеженнями", до яких вони відношення не мають.

Джерела російського видання "Комерсант" на телеком-ринку повідомляли раніше, що операторам надійшло розпорядження обмежити мобільний інтернет в окремих районах Москви. 5-6 березня в центрі столиці РФ пройшло тестування повного відключення зв'язку. Схожа ситуація спостерігається в понеділок у Санкт-Петербурзі, мешканці якого скаржаться на відсутність зв'язку в центрі міста — на Марсовому полі.

Нагадаємо:

Відключення інтернету в Росії відбуваються з травня 2025 року. За підсумками минулого року РФ стала світовим лідером за кількістю таких шатдаунів. Згідно з підрахунками Top10VPN, відключення становили 37 166 годин і торкнулися практично всього населення країни — 146 млн людей. В середньому обмеження вводяться в 63 регіонах щодня.