"Не витримують фінансово": тисячі транспортних компаній у РФ опинилися на межі банкрутства
Російські транспортні компанії почали масово залишати ринок вантажних перевезень через зростання собівартості та різке зниження рентабельності.
Про це пише The Moscow Times.
Близько 6,7 тис. перевізників перебувають у процесі ліквідації або банкрутства, повідомили у профільній асоціації "АвтоГрузЭкс". За даними організації, це вже призвело до дефіциту пропозиції на ринку, який спостерігається з кінця жовтня.
"Головна причина — перевізники просто не витримують фінансово. Середня собівартість зараз близько 85–86 руб. за кілометр, а тарифи відновилися лише до 74,7 руб.", — каже власник мережі дилерських центрів комерційного транспорту "Альянс Тракс" Олексій Іванов.
На цьому тлі перевізникам все складніше оплачувати лізингові внески, тому з кінця минулого року спостерігається масове повернення техніки, каже засновник компанії "Лідер Транс" Михайло Устюжанін. "Такої ситуації не було останні 17 років. Обсяги вилученої техніки б'ють рекорди і з червня 2025 року щомісяця збільшуються на 20%", — стверджує він.
Нагадаємо:
Російський бізнес у 2026 році готується оптимізувати витрати. Зокрема, 38% середніх і великих компаній збираються скоротити фонд оплати праці.