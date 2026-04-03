Наслідки "пального" стрибка: світові ціни на продукти зростають другий місяць

Світові ціни на продовольство в березні 2026 року порівняно з переглянутим показником за лютий зросли на 2,4%, зростання триває другий місяць.

Про це повідомляється у квітневій доповіді ФАО (продовольча і сільськогосподарська організація ООН), передає "Інтерфакс-Україна".

"Тією чи іншою мірою зросли значення індексів цін на всі групи товарів - зернові, м'ясо, молочну продукцію, рослинні олії та цукор, що обумовлено як ринковою кон'юнктурою, так і реакцією на підвищення цін на енергоносії у зв'язку з ескалацією конфлікту на Близькому Сході", - йдеться в доповіді.

Порівняно з показником березня 2025 року ціни зросли на 1%. Утім, це на 19,8% нижче від пікового рівня, зафіксованого в березні 2022 року.

Індекс цін на зернові в березні порівняно з лютим зріс на 1,5%, у річному вираженні - на 0,6%. Таке зростання пояснюється підвищенням котирувань усіх основних зернових культур, за винятком рису.

Індекс цін на рослинні олії в березні на 5,1% перевищив значення лютого і на 13,2% показник березня 2025 року. Зростання триває третій місяць поспіль.

Індекс цін на м'ясо минулого місяця зріс порівняно з лютим на 1%, у річному вираженні - на 8%. Це пов'язано насамперед із різким підвищенням цін на свинину під впливом підвищення котирувань у ЄС у зв'язку з очікуваною активізацією сезонного попиту. Котирування яловичини збільшилися помірно, ціни на баранину та м'ясо птиці дещо знизилися.

Індекс цін на молочну продукцію в березні порівняно з лютим підвищився на 1,2%, але в річному вираженні був нижчим на 18,7%. Зростання відзначено вперше з липня 2025 року внаслідок подорожчання сухого знежиреного молока, вершкового масла і сухого незбираного молока. Ціни на сир знизилися.

Індекс цін на цукор у березні був на 7,2% вищим за лютневий показник і досяг максимального рівня з листопада 2025 року.

Індекс продовольчих цін ФАО - це середньозважений показник, що відстежує динаміку міжнародних цін на п'ять основних продовольчих товарних груп.

