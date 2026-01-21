Світові ціни на зріджений газ зростуть у 2026 році

Світове виробництво LNG (зріджений газ) у 2026 році суттєво зросте, що послабить обмеження на ринку після початку повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році та чинитиме понижувальний тиск на ціни.

Про це пише галузеве видання ExPro з посиланням на Reuters.

2026 рік стане початком масштабної хвилі введення нових потужностей на ринку LNG, яка, за прогнозами, триватиме щонайменше до 2029 року.

Аналітики очікують перехід ринку від дефіциту до профіциту пропозиції, що стимулюватиме попит.

За оцінками S&P Global Energy, Kpler та Rystad Energy, у 2026 році буде введено щонайменше 35 млн т нових потужностей з виробництва LNG (близько 48,3 млрд куб м).

Основне зростання забезпечать США та Катар. Загальна світова пропозиція LNG у 2026 році, за прогнозами Kpler, Rystad, ICIS та Rabobank, становитиме 460-484 млн т (634-667 млрд куб м), що відповідає зростанню до 10% рік до року.

Суттєвий внесок у зростання пропозиції очікується від проєктів Golden Pass LNG у США та розширення North Field у Катарі.

Також зростатимуть обсяги виробництва на Corpus Christi та Plaquemines LNG у США, LNG Canada, а також на проєкті Greater Tortue Ahmeyim біля узбережжя Сенегалу та Мавританії.

Збільшення пропозиції чинитиме тиск на світові ціни.

