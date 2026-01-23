Через російський обстріл працівники двох шахт у Кривому Розі були заблоковані під землею

Через російський обстріл працівники двох шахт у Кривому Розі були заблоковані

Гірничі рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) підняли на поверхню працівників двох шахт у Кривому Розі, які опинилися заблокованими під землею через знеструмлення після російських обстрілів міста.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Внаслідок атаки БпЛА 22 січня була знеструмлена одна з шахт міста: гірники опинилися у пастці на горизонтах -1135 м, -865 м та -475 м.

"У супроводі фахівців ДВГРЗ ДСНС працівники шахти подолали майже 7 кілометрів підземних виробок. Рятувальна операція тривала 6 годин", – йдеться у повідомленні.

Після опівночі, внаслідок ще одного знеструмлення зупинилася інша шахта, в якій перебувало 92 працівники.

"Там гірничорятувальники працювали вже за відпрацьованою схемою: гірників підіймали на поверхню за принципом противаги шахтної кліті. Впоралися за 4 години", – йдеться у повідомленні.

Усі гірники були доставлені на поверхню.

