Росіяни почали масово страхуватися від ударів українських дронів

Віктор Волокіта — 22 вересня, 12:45
Росіяни різко збільшили попит на страхування житла від ударів українських безпілотників.

Про це пише російське видання "Комерсант".

Зростання кількості відповідних заявок з початку року фіксують у "Согазі", "РЕСО-Гарантії", "Росгосстраху", "Ренесанс Страхуванні", "Совкомбанк Страхуванні" та "Зетта Страхуванні"

За словами віцепрезидента "РЕСО-Гарантії" Ігоря Іванова, на цей час кожен четвертий поліс страхування майна фізичних осіб укладається з урахуванням ризику прильоту дронів.

У "Сокомбанк Страхуванні" відзначили, що питання про компенсацію в разі удару безпілотника підіймається кожним третім клієнтом.

За оцінками фінансового експерта Андрія Бархоти, на сьогодні кількість запитів від клієнтів на такі страховки може обчислюватися сотнями тисяч у прикордонних регіонах і десятками тисяч — у більш віддалених.

Обсяг ринку страхування від прильоту безпілотників у 2025 році зріс у кілька разів і становить від 25 до 40 млрд руб., зазначив Бархота.

Видання зазначило, що покриття збитків, заподіяних майну в результаті падіння дронів та їх уламків, вже включено в більшість програм страхування житлової нерухомості.

Українські війська у ніч на 20 вересня уразили стратегічні об’єкти російського агресора у російських Саратовській та Самарській областях.

