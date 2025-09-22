Росіяни почали масово страхуватися від ударів українських дронів
Росіяни різко збільшили попит на страхування житла від ударів українських безпілотників.
Про це пише російське видання "Комерсант".
Зростання кількості відповідних заявок з початку року фіксують у "Согазі", "РЕСО-Гарантії", "Росгосстраху", "Ренесанс Страхуванні", "Совкомбанк Страхуванні" та "Зетта Страхуванні"
За словами віцепрезидента "РЕСО-Гарантії" Ігоря Іванова, на цей час кожен четвертий поліс страхування майна фізичних осіб укладається з урахуванням ризику прильоту дронів.
У "Сокомбанк Страхуванні" відзначили, що питання про компенсацію в разі удару безпілотника підіймається кожним третім клієнтом.
За оцінками фінансового експерта Андрія Бархоти, на сьогодні кількість запитів від клієнтів на такі страховки може обчислюватися сотнями тисяч у прикордонних регіонах і десятками тисяч — у більш віддалених.
Обсяг ринку страхування від прильоту безпілотників у 2025 році зріс у кілька разів і становить від 25 до 40 млрд руб., зазначив Бархота.
Видання зазначило, що покриття збитків, заподіяних майну в результаті падіння дронів та їх уламків, вже включено в більшість програм страхування житлової нерухомості.
Нагадаємо:
Українські війська у ніч на 20 вересня уразили стратегічні об’єкти російського агресора у російських Саратовській та Самарській областях.