Україна вдарила по НПЗ у двох російських регіонах
Українські війська у ніч на 20 вересня уразили стратегічні об’єкти російського агресора у російських Саратовській та Самарській областях.
Про це з посиланням на Генштаб пише УП.
За даними військових, підрозділи Збройних сил завдали ураження по Саратовському нафтопереробному заводу у Саратові. Він забезпечує 2,54% від загального обсягу нафтопереробки в Росії.
Там підтверджено вибухи та масштабну пожежу.
Також підрозділи Сил безпілотних систем вразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області – до 3% загального обсягу на країну, там також зафіксовано вибухи та займання.
Крім того, підрозділи Сил спеціальних операцій влучили по об’єкту магістральної транспортної інфраструктури - лінійно-виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) "Самара".
Це виробнича станція, де відбувається змішування високо- та низькосірчаної нафти із різних родовищ для формування експортного сорту нафти Urals (до 50% від загального об’єму експорту РФ)
Нагадаємо:
Раніше повідомлялося, що у 20 регіонах Росії та тимчасово окупованих територій України спостерігається дефіцит пального. Водночас по всій країні зростає вартість нафтопродуктів.
За підрахунками Reuters, на 26 серпня російські нафтовики втратили 17% потужностей нафтопереробних заводів.
Дефіцит бензину в Росії, який наприкінці серпня фіксували у Забайкаллі, Примор’ї, на Курилах та в тимчасово окупованому Криму, у вересні поширився ще на 10 регіонів.