Росія збільшила експорт золота до Китаю у 9 разів, щоб "залатати" бюджетні діри – розвідка

Росія у 2025 році наростила експорт золота до Китаю, і за рік поставила до КНР 25,3 тонни – у дев'ять разів більше, ніж у 2024 році.

Про це свідчать дані Служби зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

У грошах експорт зріс до 3,29 млрд дол США проти лише 223 млн дол роком раніше.

"Основні обсяги припали на два періоди – лютий–березень та жовтень–грудень, що свідчить про нестабільний експортний графік. Пікове навантаження зафіксовано в грудні, коли Росія відвантажила 10 тонн золота на суму 1,35 млрд дол. США – понад 40% річного обсягу", - йдеться в повідомленні.

У СЗРУ вважають, що така концентрація наприкінці року свідчить про використання золота як інструмента термінового залучення коштів. Експорт здійснювався переважно золотими злитками, що спрощує швидку монетизацію активів.

"Зростання експорту відбулося паралельно зі стрімким скороченням внутрішніх золотих резервів РФ.

Станом на 1 січня 2026 року у фонді національного добробуту на рахунках у центральному банку РФ зберігалося лише 160,2 тонни золота, тоді як у травні 2022 року цей показник становив 554,9 тонни. Така динаміка свідчить про системне виснаження резервів", - розповіли в розвідці.

Там вважають, що різке нарощування експорту до КНР має вигляд короткострокового фінансового маневру, спрямованого на латання бюджетних дір, зокрема наприкінці фінансового року, ціною скорочення стратегічних резервів.

Нагадаємо:

У 2025 році Центробанк РФ уперше перейшов до прямих продажів золота зі своїх резервів на внутрішньому ринку, відкривши доступ до металу для банків, держкомпаній та окремих інвестиційних структур.

Китай торік насправді міг купити в 10 разів більше золота, ніж повідомлялося офіційно.