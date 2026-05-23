На вугільній шахті в Китаї стався найбільший за 17 років вибух газу

На вугільній шахті Liushenyu в китайській провінції Шаньсі пізно ввечері стався вибух газу, під землею перебували 247 працівників.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Після вибуху кількість загиблих зросла до 90. Раніше державні медіа писали лише про вісьмох жертв і понад 200 людей, яких підняли на поверхню.

Вибух на шахті Reuters називає найсмертоноснішою гірничою аварією в Китаї з 2009 року.

Голова КНР Сі Цзіньпін доручив зосередитися на лікуванні поранених, пошуково-рятувальній операції та розслідуванні причин аварії. Керівників компанії, яка відповідає за шахту, затримали.

У 2023 році обвал на відкритій вугільній шахті у Внутрішній Монголії КНР забрав 53 життя, а в січні 2024 року аварія на шахті в Хенані призвела щонайменше до 10 загиблих і шести зниклих безвісти.