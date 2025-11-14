Китай міг таємно купити в 10 разів більше золота, ніж офіційно повідомляв

Китай цього року насправді міг купити в 10 разів більше золота, ніж повідомлялося офіційно.

Про це пише Financial Times з посиланням на опитаних аналітиків.

За офіційними даними, Народний банк Китаю придбав лише 6 тонн золота за червень-серпень 2025 року – по 1,9-2,2 тонни щомісяця. Проте мало хто на ринку вірить цим офіційним даним.

Так, аналітики Société Générale вважають, що реальні закупівлі Китаю можуть сягнути 250 тонн за рік – це понад третину світового попиту з боку центральних банків.

У Китаї програму купівлі золота реалізує Державне валютне управління (SAFE), підрозділ Народного банку Китаю. Цього року воно офіційно придбало 25 тонн.

Проте здійснювати покупки можуть також посередники SAFE, китайський суверенний інвестфонд CIC і навіть військові. Усі вони не зобов'язані звітувати.

Скупка могла вестися для заміни доларів у валютних резервах і могла сприяти стрімкому злету цін на золото, яке з початку року подорожчало на 55%.

Читайте також: Китай скуповує золото і нафту. Готується до війни?

Нагадаємо:

Ціни на золото стрімко зросли з 23 жовтня через зростання очікувань щодо чергового зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США в грудні та ознаки закінчення урядової кризи в США.

Станом на 11 листопада ціна на золото зросла на 0,5% до 4,1 тис. дол за унцію, досягнувши найвищого рівня з 23 жовтня. Ф'ючерси подорожчали на 0,4% до 4,14 тис. дол за унцію.