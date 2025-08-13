РФ скоротила експорт скрапленого газу: водночас відвантаження до Китаю зросли на 44%

Сезонне зростання попиту й проведення ремонтних робіт на деяких заводах призвело до скорочення експорту скрапленого газу з Росії. Минулого місяця на зовнішні ринки залізницею було відвантажено 261 тис. т, це на 5% менше порівняно з червнем.

Про це свідчать дані Консалтингової групи "А-95", пише профільне видання enkorr.ua.

Зменшення загального обсягу експорту відбулося внаслідок скорочення постачань з "Лукойл-ПНОС" і "Запсібнєфтєхім".

Традиційно на цих заводах і ГПК, які постачають сировину, у червні й липні проводяться профілактичні заходи, що призводить до скорочення виробництва.

Найбільшим за обсягами напрямком експорту був Туніс, у липні туди було відправлено 68 тис. т газу.

Відвантаження до Китаю зросли у липні на 44%, до 61 тис. т — це найбільший показник з початку року. Після впровадження ембарго ЄС Китай став одним з головних напрямків постачань російського скрапленого газу.

Експорт у країни Середньої Азії скоротився на 8% і становив 92 тис. т. Найбільшими одержувачами російського скрапленого газу в липні були Афганістан (44 тис. т) і Узбекистан (27 тис. т).

Постачання газу у Білорусь і Польщу скоротилися вдвічі, до 17 тис. т.

