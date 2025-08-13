РФ сократила экспорт сжиженного газа: в то же время отгрузки в Китай выросли на 44%

Сезонный рост спроса и проведение ремонтных работ на некоторых заводах привело к сокращению экспорта сжиженного газа из России. В прошлом месяце на внешние рынки по железной дороге было отгружено 261 тыс. т, это на 5% меньше по сравнению с июнем.

Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы "А-95", пишет профильное издание enkorr.ua.

Уменьшение общего объема экспорта произошло вследствие сокращения поставок с "Лукойл-ПНОС" и "Запсибнефтехим".

Традиционно на этих заводах и ГПК, которые поставляют сырье, в июне и июле проводятся профилактические мероприятия, что приводит к сокращению производства.

Крупнейшим по объемам направлением экспорта был Тунис, в июле туда было отправлено 68 тыс. т газа.

Отгрузки в Китай выросли в июле на 44%, до 61 тыс. т - это самый большой показатель с начала года. После введения эмбарго ЕС Китай стал одним из главных направлений поставок российского сжиженного газа.

Экспорт в страны Средней Азии сократился на 8% и составил 92 тыс. т. Крупнейшими получателями российского сжиженного газа в июле были Афганистан (44 тыс. т) и Узбекистан (27 тыс. т).

Поставки газа в Беларусь и Польшу сократились вдвое, до 17 тыс. т.

Напомним:

Падение цен на нефть и прекращение транзита газа через Украину уменьшили российский экспорт минеральных продуктов до $110,1 млрд в первом полугодии. Это на $20,3 млрд меньше, чем в январе-июне 2024 года ($131,4 млрд).