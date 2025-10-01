Росії заблокувала продаж Райффайзенбанку: хоче зберегти фінансовий міст із Заходом

Raiffeisen Bank International зазнав невдачі у черговій спробі продати частку у своєму російському бізнесі.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Банк хотів купити анонімний неназваний російський інвестор, але в Кремлі заблокували угоду, адже Росія хоче зберегти ключовий фінансовий міст із Заходом.

Банк Райффайзен у Росії є найбільшим кредитором у країні, на якого не поширюються санкції, і це робить його критично важливим для торговельних платежів з Росією, включаючи експорт газу до Європи.

Raiffeisen Bank веде переговори щодо продажу своєї російської дочірньої компанії, але у банку не можуть назвати якісь терміни через перешкоди з боку російської влади. Гендиректор Йоганн Штробль навіть нещодавно їздив до Росії, щоб домовитися про продаж частки в російському бізнесі.

Нагадаємо:

Російський суд 4 серпня скасував обмеження, які забороняли австрійському банку Raiffeisen Bank International продавати свою дочірню структуру в Росії.