Суд в РФ зняв заборону на продаж "дочки" Райффайзенбанку

Російський суд 4 серпня скасував обмеження, які забороняли австрійському банку Raiffeisen Bank International продавати свою дочірню структуру в Росії.

Про це пише Reuters

Скасування судових обмежень наближає Raiffeisen Bank International до виходу з російського ринку — банку, за його словами, знадобилося понад три роки, щоб спробувати реалізувати такий сценарій після початку війни в Україні.

Однак складність полягає у пошуку покупця, який не перебуває під санкціями. Крім того, згідно з чинними правилами, будь-яка угода має отримати особистий дозвіл лідера Кремля Володимира Путіна.

Обмеження були накладені у рамках позову інвестиційної компанії Rasperia через зірвану угоду з Raiffeisen. Минулого року банк зобов’язали виплатити близько двох мільярдів євро компенсації.

Після зняття обмежень Raiffeisen підтвердив, що судові заходи більше не діють, але наразі банк офіційно не прокоментував ситуацію. Раніше у другому кварталі 2025 року RBI зафіксував збитки у розмірі 1,2 мільярда євро через цю юридичну суперечку.

Нагадаємо:

Raiffeisen Bank International (RBI) вдруге за 12 місяців зафіксував чистий збиток у російському підрозділі – 861 млн євро за другий квартал 2025 року.

Центробанк РФ списав з кореспондентського рахунку австрійського "Райффайзенбанку" на користь компанії "Расперіа" 1,87 мільярда євро за рішенням суду.

Арбітражний суд Калінінградської області в січні 2025 року задовольнив позов МКАО "Расперіа трейдінг лімітед" до Райффайзенбанку, Strabag SE і низки інших іноземних відповідачів про стягнення майже 200 мільярдів рублів.

У 2023 році RBI повідомила, що Райффайзенбанк за 1,5 мільярда євро купить 24,1% заморожених акцій в австрійському будівельному концерні Strabag у "Расперіа", яка належала на той момент російському бізнесменові Олегу Дерипасці.

У травні 2024 року RBI відмовився від купівлі акцій Strabag через тиск з боку Вашингтона, і "Расперіа" звернулася до суду РФ, зажадавши компенсацію. Представник Дерипаски повідомив, що бізнесмен більше не має стосунку до "Расперіа".

У результаті "списання Райффайзенбанк" позбувся майже половини з 4,4 млрд євро, які накопичив у Росії після початку великої війни. Це прибуток, який банк не може вивести з країни через обмеження на рух капіталу, введені ЦБ РФ.

Австрійський Raiffeisen Bank International продовжує працювати над продажем свого російського підрозділу.