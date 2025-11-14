Польські фермери місяць проводитимуть протести по всій країні

14 листопада в 41 місті Польщі розпочнуться протести фермерів, які триватимуть до 14 грудня.

Про це повідомляє Польське радіо.

За словами місцевих фермерів, протести мають на меті привернути увагу громадськості до зростання проблем, таких як низькі закупівельні ціни на аграрну продукцію, високі витрати на енергоносії та паливо, а також імпорт продуктів харчування, що витісняє польську продукцію з ринку.

"Ми дуже великі кошти вкладаємо в цей гектар і ми їх не повертаємо. І потрапляємо у фінансові проблеми не зі своєї провини. Маємо картоплю по 20 грошів, привезену з Німеччини у дуже великих кількостях. У магазині кортопля й надалі коштує 2-3 злотих. Це ненормально. Польські фермери не мають, де продавати", — пояснив аграрій Станіслав Барна.

"Форма протесту обтяжлива, ми це усвідомлюємо, але це не блокади, а радше уповільнення руху. Ми хочемо таким чином привернути увагу до масштабів проблеми", — каже фермер Едвард Космаль.

Йдеться, що. трактори будуть на дорогах у 41 населеному пункті по всій Польщі. Найбільші перебої очікуються у Західнопоморському воєводстві. Протести триватимуть до 14 грудня.

