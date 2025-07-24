Обвалилась прибыль крупнейшего металлургического комбината России

Крупнейший металлургический комбинат в России - "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) - сообщил о резком падении прибыли в первом полугодии 2025 года, что почти в девять раз меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Об этом пишет The Moscow Times.

Прибыль российской сталелитейной группы ММК во втором квартале упала на 21,1% по сравнению с первым кварталом.

В компании резкое падение прибыли объясняют замедлением деловой активности из-за высоких процентных ставок в России.

ММК сообщила о снижении прибыли во втором квартале до 2,5 миллиарда рублей. В первом полугодии прибыль группы упала на 88,8% до 5,6 миллиарда рублей.

Выручка ММК во втором квартале составила 155,1 миллиарда рублей, сократившись к первому кварталу на 2,1% в связи с изменением структуры продаж.

В первом полугодии доходы снизились на 25% до 313,5 миллиарда рублей.

Напомним:

В прошлом году российские металлурги столкнулись с падением спроса со стороны основных потребителей в РФ и снижением загрузки заводов из-за роста ключевой ставки. Потребление стали в России в 2024 году упало на 6%, а в этом году ожидается сокращение спроса на 10%.