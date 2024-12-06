Рік, щоб вижити: чому Nissan опинився за крок від банкрутства

У 2010 році Nissan із своїм компактним хетчбеком Leaf став одним із піонерів епохи електрокарів. Майже 15 років потому бренд пасе на цьому ринку задніх і взагалі опинився за крок від краху. Як так сталося?

Японський автовиробник Nissan зіткнувся з фінансовою та операційною кризою – топменеджери дають компанії лише 12-14 місяців, аби вижити. Але для цього необхідно подолати "ідеальний шторм" проблем: падіння продажів, рекордне накопичення боргів та зростаючу конкуренцію на світовому ринку.

Хоча керівники концерну вживають радикальних заходів зі скорочення витрат для стабілізації, учасники ринку сумніваються, чи буде достатньо цих зусиль.

Яка головна причина кризи? Аналітики одностайні: Nissan, як і інші японські гіганти Toyota й Honda, був захоплений зненацька швидким відходом від двигуна внутрішнього згоряння (ДВЗ) і стрімким зростанням китайських виробників електромобілів.

Тріо Toyota-Honda-Nissan продовжувало робити ставку на ДВЗ-моделі й гібриди. Спочатку це сприяло зростанню продажів у США, але тепер концерни майже безнадійно відстали від Tesla й китайців на ринку електрокарів.

Чому Nissan опинився на межі банкрутства? Хто може стати рятівником і чому цим планам може завадити перемога Трампа на виборах в США?

Причини занепаду

Успіх Leaf у 2010 році заспокоїв керівництво компанії. Там були впевнені, що революція на ринку електрокарів розвиватиметься поступово, тому зосередилися на не квапливомупоступовому розвитку бензиново-електричних гібридів.

Відтоді на ринку чистих електрокарів Nissan майже безнадійно відстав від Tesla, Toyota та китайського BYD, продавши у 2023 році лише 130 тис. таких авто. Для порівняння продажі Tesla сягнули 1,81 млн.

Гендиректор Nissan Макото Усіда згодом визнав – компанія не змогла передбачити, що гібриди та електрокари стануть настільки популярними. "Наша логіка полягала в тому, що колись ми зможемо легко перейти з гібридів на чисті електромобілі. Але, як показав час, вона не спрацювала", – розповідав один з колишніх топменеджерів компанії.

А у 2024 році загальні світові продажі Nissan впали на 3,8%, при цьому в Китаї, одному із критично важливих ринків, вони взагалі просіли на 14%.

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Аби зупинити обвал, у листопаді 2024-го концерн оголосив про амбітну стратегію зменшення витрат на 2,6 млрд дол., яка передбачає звільнення 9 тисяч працівників та скорочення світових виробничих потужностей на 20%.

"Ми маємо 25 виробничих ліній по всьому світу. Наш план полягає в тому, щоб зменшити їх операційну потужність на 20%, регулюючи при цьому швидкість роботи, тим самим підвищуючи ефективність", – пояснив віцепрезидент Nissan Хідеюкі Сакамото.

Автомобілі Nissan втрачають інтерес покупців на найбільшому у світі китайському ринку Фото: Getty Images

Але таке скорочення, хоч і вважається важливим для виживання, несе значні ризики: зменшення виробничих потужностей може ще більше обмежити здатність Nissan конкурувати з Toyota та китайськими гігантами. Водночас на ринку побоюються – такі зусилля можуть виявитись замалими і запізнілими, щоб запобігти краху.

На тлі невтішних показників зростає і борговий тягар компанії. Очікується, що до 2026 року борги Nissan сягнуть рекордних 5,6 млрд дол. Це створює тиск на топ-менеджмент – гендиректор Усіда був змушений піти на скорочення власної зарплати на 50%, а фінансовий директор Стівен Ма взагалі йде у відставку.

Виживання Nissan тепер залежатиме від здатності концерну адаптуватися до динаміки ринку, що швидко змінюється. Відродження потребуватиме сміливих рішень, стратегічних альянсів та державної підтримки.

Через фінансові проблеми компанії CEO Nissan Макото Усіда погодився на зменшення своєї зарплати на 50% Фото: Getty Images

Експерти очікують, що найближчі місяці покажуть ключове – або Nissan зможе прокласти шлях до відновлення, або стане повчальною історією провалу для світового автопрому.

Не перший репутаційний провал

На тлі новин про потенційний крах Nissan світові медіа згадують скандал 2018-2019 років із тодішнім керівником концерну, французом Карлосом Гоном, якого японська прокуратура звинуватила у фінансових махінаціях, створенні кримінальних схем і привласненні коштів компанії.

Втеча Карлоса Гона від слідства в Японії нашкодила репутації Nissan Фото: Getty Images

Тоді Гон добровільно з'явився у токійську прокуратуру і був заарештований, а згодом вийшов під заставу в 9 млн дол із суворими умовами домашнього арешту.

Маючи перспективу тривалого судового процесу в Японії, де рівень обвинувальних вироків становить 99%, ексголова Nissan вирішив організувати втечу до рідного Лівану. 30 грудня 2019 року він, переодягнувшись у джинси та кросівки, невпізнанно вийшов на вулиці Токіо.

Згодом його таємно вивезли з Японії в коробці для музичних інструментів і приватними літаками в обхід прикордонних і митних процедур переправили через Стамбул до Лівану, куди він в'їхав за своїм французьким паспортом.

"План полягав у тому, що я не можу показати своє обличчя, тому мені потрібно десь сховатися. І єдиний спосіб заховати мене – у коробці або в багажі, щоб ніхто мене не впізнав. Ідея використати велику коробку, в якій зазвичай зберігаються музичні інструменти, була найлогічнішою, особливо якщо врахувати, що в цей час у Японії проходило багато концертів", – пригадував згодом Гон.

Гон покинув Японію в коробці для музичних інструментів Фото: Шарж WSJ

Звинувачення проти себе він, звісно, відкидає. "Я перебуваю в Лівані і більше не буду заручником японської системи фальсифікованого правосуддя, де винуватість визначена наперед, лютує дискримінація і заперечуються основні права людини. Я не сховався від правосуддя – я уникнув несправедливості та політичного переслідування", – заявив він одразу після втечі.

Екскерівник Nissan живе в Лівані і досі. Це не лише його батьківщина, а й країна, яка не має договору про екстрадицію з Японією.

Пошук рятівного кола

Виробничі та фінансові проблеми Nissan ускладнюються крихкістю його багаторічного альянсу з Renault і Mitsubishi. Створене у 1999 році стратегічне партнерство тоді врятувало Nissan від банкрутства і було життєво важливим для розширення амбіцій в Японії, США та Європі.

Однак ці відносини страждали від нерівномірного розподілу акцій та прав голосу: протягом багатьох років Renault володів 43% акцій з правом голосу в Nissan, а японський концерн – 15% акцій без права голосу в Renault, що забезпечувало контроль для французів.

Але у 2023 році на тлі кризи у партнерів Renault зменшила свою частку з правом голосу в Nissan до 15%, японці ж тепер можуть голосувати своїми 15% в Renault. Французи зараз розглядають можливість подальшого зниження своєї частки в Nissan.

Не виключено , що у такому разі Nissan доведеться звернутися за державною допомогою до Японії або США, щоб залишитися платоспроможним.

У рамках стратегії залучення капіталу Nissan у листопаді 2024 року зменшив свою частку в Mitsubishi Motors до 24%, продавши їй 10% – так компанія зекономить 3 млрд дол за рахунок скорочення робочих місць і виробництва. Натомість Mitsubishi прагне зміцнити свою незалежність та скоригувати стратегію розвитку.

Оскільки розрив колись сильного Renault-Nissan-Mitsubishi схоже, неминучий, у Nissan почали пошук нового довгострокового та стабільного інвестора – страхову групу або банк, який допоміг би пережити трансформацію.

При цьому топменеджери компанії наголошують на терміновості ситуації. "У нас є 12-14 місяців, щоб вижити", – визнав один із керівників у коментарі FT.

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На тлі розколу з Renault рятівником може стати Honda: компанії вже працюють разом над електромобілями та програмним забезпеченням.

При цьому у Nissan не виключають, що саме Honda викупить у Renault частину акцій, які та начебто не проти продати – розглядаються "всі варіанти". "Це точно буде нелегко. Врешті-решт, нам потрібно, щоб Японія та США генерували дохід", – визнав високопосадовець, близький до Nissan.

Рятівником Nissan на тлі розколу з Renault може стати Honda Фото: Getty Images

Після того як компанія не змогла скористатися недавнім бумом продажів гібридів у США, концерн планує серію ключових запусків нових моделей у найближчі місяці та роки. План Arc передбачає, зокрема, нарощення продажів компактного міського електрокара Micra та кросовера Ariya.

Фактор Трампа

Новообраний президент США Дональд Трамп обіцяє запровадити 25% мита на всі товари з Канади та Мексики одразу після інавгурації. А під час передвиборчої кампанії він узагалі висував ідею запровадження 200% мит на автомобілі з Мексики, яка, до речі, експортує до Сполучених Штатів понад 2,3 млн машин на рік.

Потенційне запровадження нових мит не означатиме автоматичного підвищення цін на автомобілі, проте, як підкреслює Business Insider, у виробників мало можливостей покрити зростаючі витрати, не переклавши їх на покупців.

Заводи Nissan в Мексиці можуть стати жертвою жорстких мит, обіцяних Трампом Фото: Reuters

Аналітики переконані: будь-які нові мита на торгівлю з Мексикою можуть мати катастрофічний вплив на автомобільну промисловість США. А японський Nissan, який має в Мексиці чотири заводи, постраждає чи не найбільше: кожен четвертий автомобіль бренду, виготовлений у жовтні, був зібраний саме на мексиканських майданчиках.

До того ж, виробництво машин цьогоріч різко впало на всіх основних ринках концерну, окрім Мексики, де фіксують зростання на 10% порівняно з 2023 роком.