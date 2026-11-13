Масштабний збій у Microsoft поширився на Азію та Австралію

Збій у роботі сервісів Microsoft після США поширився на країни Азійсько-Тихоокеанського регіону. Компанія намагається усунути неполадки на серверах, які стали причиною збою.

Про це повідомляє Reuters.

Проблеми з Outlook, Teams та Copilot торкнулися державних установ в Австралії, Японії та США, а також таких компаній, як OpenAI та Anthropic.

"Це вже другий збій у роботі сервісів Microsoft 365 цього року, що викликає побоювання: через повторювані неполадки корпоративні клієнти можуть засумніватися в надійності Microsoft", – зазначає агентство.

У своєму останньому оновленні компанія Microsoft повідомила, що внесла корективи в роботу проблемних серверів, однак це не призвело до повного відновлення стабільної роботи. У компанії зазначили, що в регіонах, де було застосовано ці зміни, спостерігалося часткове відновлення сервісів.

"Ми розглядаємо, які додаткові заходи можна вжити для покращення загальної стабільності інфраструктури", – повідомили в компанії в соцмережі X.

Сервіс Downdetector, який відстежує збої, збираючи дані з різних джерел, зафіксував понад 18 000 повідомлень про проблеми з Outlook у США станом на 04:30 за Гринвічем. Також у п'ятницю вранці (за місцевим часом) було зафіксовано збої в роботі низки сервісів Microsoft в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, зокрема в Індії, Австралії та Японії.

У піковий момент, близько 13:00 за північноамериканським східним часом у четвер, Downdetector зафіксував понад 130 000 повідомлень про проблеми з Outlook у США. Загалом збій тривав близько 12 годин.

У повідомленні про стан сервісів Microsoft зазначила, що проблеми торкнулися функцій Microsoft 365, які залежать від Exchange Online та електронної пошти, тоді як інші елементи, що не використовують Exchange Online, продовжували працювати.

У компанії додали, що їм "нічого не відомо" про будь-які зловмисні дії, які могли б спричинити цей збій.

Нагадаємо:

У роботі низки цифрових сервісів по всьому світу 2 червня було зафіксовано масштабні збої – сервіси працюють з проблемами чи нестабільно.