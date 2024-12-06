Год, чтобы выжить: почему Nissan оказался в шаге от банкротства

В 2010 году Nissan со своим компактным хэтчбеком Leaf стал одним из пионеров эпохи электрокаров. Почти 15 лет спустя бренд пасет на этом рынке задних и вообще оказался в шаге от краха. Как так случилось?

Японский автопроизводитель Nissan столкнулся с финансовым и операционным кризисом - топ-менеджеры дают компании всего 12-14 месяцев, чтобы выжить. Но для этого необходимо преодолеть "идеальный шторм" проблем: падение продаж, рекордное накопление долгов и растущую конкуренцию на мировом рынке.

Хотя руководители концерна принимают радикальные меры по сокращению расходов для стабилизации, участники рынка сомневаются, будет ли достаточно этих усилий.

Какая главная причина кризиса? Аналитики единодушны: Nissan, как и другие японские гиганты Toyota и Honda, был застигнут врасплох быстрым отходом от двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и стремительным ростом китайских производителей электромобилей.

Трио Toyota-Honda-Nissan продолжало делать ставку на ДВС-модели и гибриды. Поначалу это способствовало росту продаж в США, но теперь концерны почти безнадежно отстали от Tesla и китайцев на рынке электрокаров.

Почему Nissan оказался на грани банкротства? Кто может стать спасителем и почему этим планам может помешать победа Трампа на выборах в США?

Причины упадка

Успех Leaf в 2010 году успокоил руководство компании. Там были уверены, что революция на рынке электрокаров будет развиваться постепенно, поэтому сосредоточились на не торопливом постепенном развитии бензиново-электрических гибридов.

С тех пор на рынке чистых электрокаров Nissan почти безнадежно отстал от Tesla, Toyota и китайского BYD, продав в 2023 году лишь 130 тыс. таких авто. Для сравнения продажи Tesla достигли 1,81 млн.

Гендиректор Nissan Макото Усида впоследствии признал - компания не смогла предвидеть, что гибриды и электрокары станут настолько популярными. "Наша логика заключалась в том, что когда-то мы сможем легко перейти с гибридов на чистые электромобили. Но, как показало время, она не сработала", - рассказывал один из бывших топ-менеджеров компании.

А в 2024 году общие мировые продажи Nissan упали на 3,8%, при этом в Китае, одном из критически важных рынков, они вообще просели на 14%.

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Чтобы остановить обвал, в ноябре 2024-го концерн объявил об амбициозной стратегии уменьшения расходов на 2,6 млрд долл., которая предусматривает увольнение 9 тысяч работников и сокращение мировых производственных мощностей на 20%.

"Мы имеем 25 производственных линий по всему миру. Наш план состоит в том, чтобы уменьшить их операционную мощность на 20%, регулируя при этом скорость работы, тем самым повышая эффективность", - пояснил вице-президент Nissan Хидеюки Сакамото.

Автомобили Nissan теряют интерес покупателей на крупнейшем в мире китайском рынке Фото: Getty Images

Но такое сокращение, хоть и считается важным для выживания, несет значительные риски: уменьшение производственных мощностей может еще больше ограничить способность Nissan конкурировать с Toyota и китайскими гигантами. В то же время на рынке опасаются - такие усилия могут оказаться слишком малыми и запоздалыми, чтобы предотвратить крах.

На фоне неутешительных показателей растет и долговое бремя компании. Ожидается, что к 2026 году долги Nissan достигнут рекордных 5,6 млрд долл. Это создает давление на топ-менеджмент - гендиректор Усида был вынужден пойти на сокращение собственной зарплаты на 50%, а финансовый директор Стивен Ма вообще уходит в отставку.

Выживание Nissan теперь будет зависеть от способности концерна адаптироваться к быстро меняющейся динамике рынка. Возрождение потребует смелых решений, стратегических альянсов и государственной поддержки.

Из-за финансовых проблем компании CEO Nissan Макото Усида согласился на уменьшение своей зарплаты на 50% Фото: Getty Images

Эксперты ожидают, что ближайшие месяцы покажут ключевое - либо Nissan сможет проложить путь к восстановлению, либо станет поучительной историей провала для мирового автопрома.

Не первый репутационный провал

На фоне новостей о потенциальном крахе Nissan мировые медиа вспоминают скандал 2018-2019 годов с тогдашним руководителем концерна, французом Карлосом Гоном, которого японская прокуратура обвинила в финансовых махинациях, создании криминальных схем и присвоении средств компании.

Бегство Карлоса Гона от следствия в Японии навредило репутации Nissan Фото: Getty Images

Тогда Гон добровольно явился в токийскую прокуратуру и был арестован, а впоследствии вышел под залог в 9 млн долл со строгими условиями домашнего ареста.

Имея перспективу длительного судебного процесса в Японии, где уровень обвинительных приговоров составляет 99%, экс-глава Nissan решил организовать побег в родной Ливан. 30 декабря 2019 года он, переодевшись в джинсы и кроссовки, неузнаваемо вышел на улицы Токио.

Впоследствии его тайно вывезли из Японии в коробке для музыкальных инструментов и частными самолетами в обход пограничных и таможенных процедур переправили через Стамбул в Ливан, куда он въехал по своему французскому паспорту.

впоследствии Гон. "План заключался в том, что я не могу показать свое лицо, поэтому мне нужно где-то спрятаться. И единственный способ спрятать меня - в коробке или в багаже, чтобы никто меня не узнал. Идея использовать большую коробку, в которой обычно хранятся музыкальные инструменты, была самой логичной, особенно если учесть, что в это время в Японии проходило много концертов", - вспоминал

Гон покинул Японию в коробке для музыкальных инструментов Фото: Шарж WSJ

Обвинения против себя он, конечно, отвергает. "Я нахожусь в Ливане и больше не буду заложником японской системы фальсифицированного правосудия, где виновность определена наперед, свирепствует дискриминация и отрицаются основные права человека. Я не скрылся от правосудия - я избежал несправедливости и политического преследования", - заявил он сразу после побега.

Экс-руководитель Nissan живет в Ливане до сих пор. Это не только его родина, но и страна, которая не имеет договора об экстрадиции с Японией.

Поиск спасательного круга

Производственные и финансовые проблемы Nissan осложняются хрупкостью его многолетнего альянса с Renault и Mitsubishi. Созданное в 1999 году стратегическое партнерство тогда спасло Nissan от банкротства и было жизненно важным для расширения амбиций в Японии, США и Европе.

Однако эти отношения страдали от неравномерного распределения акций и прав голоса: в течение многих лет Renault владел 43% акций с правом голоса в Nissan, а японский концерн - 15% акций без права голоса в Renault, что обеспечивало контроль для французов.

Но в 2023 году на фоне кризиса у партнеров Renault уменьшила свою долю с правом голоса в Nissan до 15%, японцы же теперь могут голосовать своими 15% в Renault. Французы сейчас рассматривают возможность дальнейшего снижения своей доли в Nissan.

Не исключено , что в таком случае Nissan придется обратиться за государственной помощью к Японии или США, чтобы остаться платежеспособным.

В рамках стратегии привлечения капитала Nissan в ноябре 2024 года уменьшил свою долю в Mitsubishi Motors до 24%, продав ей 10% - так компания сэкономит 3 млрд долл за счет сокращения рабочих мест и производства. Взамен Mitsubishi стремится укрепить свою независимость и скорректировать стратегию развития.

Поскольку разрыв некогда сильного Renault-Nissan-Mitsubishi похоже, неизбежен, в Nissan начали поиск нового долгосрочного и стабильного инвестора - страховую группу или банк, который помог бы пережить трансформацию.

При этом топ-менеджеры компании подчеркивают срочность ситуации. "У нас есть 12-14 месяцев, чтобы выжить", - признал один из руководителей в комментарии FT.

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На фоне раскола с Renault спасителем может стать Honda: компании уже работают вместе над электромобилями и программным обеспечением.

При этом в Nissan не исключают, что именно Honda выкупит у Renault часть акций, которые та вроде бы не против продать - рассматриваются "все варианты". "Это точно будет нелегко. В конце концов, нам нужно, чтобы Япония и США генерировали доход", - признал высокопоставленный чиновник, близкий к Nissan.

Спасителем Nissan на фоне раскола с Renault может стать Honda Фото: Getty Images

После того как компания не смогла воспользоваться недавним бумом продаж гибридов в США, концерн планирует серию ключевых запусков новых моделей в ближайшие месяцы и годы. План Arc предусматривает, в частности, наращивание продаж компактного городского электрокара Micra и кроссовера Ariya.

Фактор Трампа

Новоизбранный президент США Дональд Трамп обещает ввести 25% пошлины на все товары из Канады и Мексики сразу после инаугурации. А во время предвыборной кампании он вообще выдвигал идею введения 200% пошлин на автомобили из Мексики, которая, кстати, экспортирует в Соединенные Штаты более 2,3 млн машин в год.

Потенциальное введение новых пошлин не будет означать автоматического повышения цен на автомобили, однако, как подчеркивает Business Insider, у производителей мало возможностей покрыть растущие расходы, не переложив их на покупателей.

Заводы Nissan в Мексике могут стать жертвой жестких пошлин, обещанных Трампом Фото: Reuters

Аналитики убеждены: любые новые пошлины на торговлю с Мексикой могут оказать катастрофическое влияние на автомобильную промышленность США. А японский Nissan, имеющий в Мексике четыре завода, пострадает едва ли не больше всех: каждый четвертый автомобиль бренда, изготовленный в октябре, был собран именно на мексиканских площадках.

К тому же, производство машин в этом году резко упало на всех основных рынках концерна, кроме Мексики, где фиксируют рост на 10% по сравнению с 2023 годом.