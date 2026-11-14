Росія пустила гроші відібраних західних компаній на війну проти України

Російські підрозділи західних компаній після переходу під контроль призначених Кремлем управлінців спрямовують мільярди рублів на фінансування війни проти України.

Про це повідомляє Bloomberg.

Більшість платежів надходить до організації "Народний фронт", яка закуповує для російської армії дрони, автомобілі, засоби зв'язку та інше обладнання.

Підприємства нідерландського виробника фарб AkzoNobel та італійського виробника електрообладнання DKC Europe разом спрямували на закупівлю військового обладнання 3 млрд рублів.

Російський підрозділ данського виробника утеплювачів Rockwool перерахував 600 млн рублів. Пивоварна компанія AB InBev Efes повідомила про переказ 1 млрд рублів у 2026 році.

Російський бізнес німецької торговельної мережі Metro після передачі під місцеве управління пообіцяв пожертвувати ще 1 млрд рублів.

Механізм "тимчасового управління" діє в Росії з 2023 року. Формально активи залишаються у власності іноземних компаній, але вони втрачають операційний контроль над підприємствами.

Нагадаємо:

5 листопада російські активи Japan Tobacco International передали під "тимчасове управління" компанії "Промислові активи".