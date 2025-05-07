Жителям Москвы отключили банковские переводы ради парада к 9 мая

Жители столицы России Москвы и Подмосковья на фоне подготовки к параду, запланированному на 9 мая, могут столкнуться с проблемами в работе Системы быстрых платежей.

Об этом пишет The Moscow Time со ссылкой на сообщение оператора российского сервиса "Национальная система платежных карт".

"В связи с возможными ограничениями доступа к сети интернет в Москве с 7 по 9 мая в столице и области могут быть сложности с переводами между счетами и оплатой через Систему быстрых платежей, а также временные трудности при принятии платежей по картам в терминалах оплаты в магазинах и онлайн", - говорится в сообщении.

Крупнейшие банки также предупредили о перебоях в работе, порекомендовав подключаться к интернету через Wi-Fi или попробовать повторить операцию позже.

Кроме того, в связи с ограничением работы мобильного интернета в последующие дни "могут наблюдаться трудности в работе некоторых банкоматов и POS-терминалов, которые используют беспроводной канал связи".

Напомним:

Начиная с 5 мая, из-за репетиции парада в Москве начались отключения мобильного интернета.