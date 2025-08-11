Mercedes раскритиковал запрет ЕС использовать двигатели внутреннего сгорания

Генеральный директор Mercedes-Benz Ола Келлениус раскритиковал план Евросоюза запретить с 2035 года автомобили, выбрасывающие CO2.

Об этом сообщает "Укравтопром"

Запрет, который, по мнению его сторонников, имеет решающее значение для экологических амбиций Европы, будет пересмотрен во второй половине 2025 года, а критики утверждают, что он навредит европейским автопроизводителям, которые уже борются со слабым спросом, конкуренцией со стороны Китая и неудовлетворительными продажами электромобилей.

"Конечно, мы должны декарбонизировать экономику, но это должно происходить технологически нейтральным способом. Мы не должны терять из виду нашу экономику", - заявил Ола Келлениус.

Также руководитель Mercedes-Benz, который сейчас возглавляет Европейскую ассоциацию автопроизводителей (ACEA), призвал ввести налоговые льготы и дешевые тарифы на электроэнергию на зарядных станциях, чтобы стимулировать переход на электромобили.

