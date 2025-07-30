Mercedes заявив про різке падіння прибутків: основні причини

Німецька компанія Mercedes-Benz заявила про різке падіння піврічного прибутку – доходи автовиробника скоротилися більш ніж удвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року через мита та слабкі продажі.

Про це пише dpa, повідомляє Укрінформ.

Чистий прибуток Mercedes знизився на 55,8% – із приблизно 6,1 млрд євро до близько 2,7 млрд євро.

Компанія назвала мита, зниження обсягів продажів та витрати, пов’язані із заходами щодо підвищення ефективності, основними чинниками падіння.

У компанії очікують, що річний дохід групи значно знизиться порівняно із минулим роком.

У 2025 році скоригована операційна маржа для підрозділу легкових автомобілів, за прогнозами, становитиме від 4% до 6%, що нижче за 8,1% роком раніше, який і так був слабким. Автовиробник також очікує на значне зниження обсягів продажів.

Дохід компанії за перше півріччя впав на 8,6% – до приблизно 66,4 млрд євро, тоді як операційний прибуток (EBIT) теж різко знизився приблизно на 55% – з 7,9 млрд євро до 3,6 млрд євро.

Нагадаємо:

Низка німецьких корпорацій готові інвестувати сотні мільярдів євро, зокрема на нові заводи, але за умови реалізації обіцяних урядом економічних реформ.