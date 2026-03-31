Цьогоріч українці купили майже 10 тисяч нових авто: топ-10 моделей
З початку року в Україні було реалізовано 9,5 тис. нових легковиків.
Про це свідчать дані Укравтопром.
Йдеться, що майже 87% цих продажів охопив сегмент позашляховиків та кросоверів.
Згідно з аналітикою, в ТОП-10 моделей SUV потрапили:
1. RENAULT Duster - 743 од.;
2. TOYOTA RAV-4 - 706 од.;
3. TOYOTA LC Prado - 447 од.;
4. HYUNDAI Tucson - 389 од.;
5. MAZDA CX5 - 305 од.;
6. SKODA Kodiaq - 267 од.;
7. VW Touareg - 201 од.;
8. SKODA Karoq - 183 од.;
9. BYD Leopard 3 - 182 од.;
10. NISSAN Qashqai - 144 од.
Нагадаємо:
Український автопарк у лютому поповнили близько 4,4 тис. нових легкових авто, з яких 63% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 37% придбали юрособи.