Цьогоріч українці купили майже 10 тисяч нових авто: топ-10 моделей

З початку року в Україні було реалізовано 9,5 тис. нових легковиків.

Про це свідчать дані Укравтопром.

Йдеться, що майже 87% цих продажів охопив сегмент позашляховиків та кросоверів.

Згідно з аналітикою, в ТОП-10 моделей SUV потрапили:

1. RENAULT Duster - 743 од.;

2. TOYOTA RAV-4 - 706 од.;

3. TOYOTA LC Prado - 447 од.;

4. HYUNDAI Tucson - 389 од.;

5. MAZDA CX5 - 305 од.;

6. SKODA Kodiaq - 267 од.;

7. VW Touareg - 201 од.;

8. SKODA Karoq - 183 од.;

9. BYD Leopard 3 - 182 од.;

10. NISSAN Qashqai - 144 од.

Український автопарк у лютому поповнили близько 4,4 тис. нових легкових авто, з яких 63% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 37% придбали юрособи.