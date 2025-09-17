Огромный разворот: китайский автопроизводитель Chery уходит из России из-за санкций

Китайский производитель автомобилей Chery Automobile объявил о намерении покинуть российский рынок, чтобы выйти на биржу Гонконга для привлечения $1,2 млрд.

Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на Nikkei.

Вырученные средства потратят на расширение линейки электромобилей и гибридов. Всего Chery планирует выпустить более восьми новых моделей. Еще 20% выручки пойдет на зарубежную экспансию.

Россия является для Chery вторым по величине рынком после китайского.

Компания уточнила, что решила свернуть деятельность в РФ, чтобы "подтвердить соблюдение санкций и экспортного контроля".

В 2024 году каждый пятый проданный в России автомобиль принадлежал к брендам концерна. Всего было реализовано почти 325,2 тыс. машин.

На Россию пришлось 25,5% совокупной выручки Chery в 2024 году и 17,7% - в 2023. У производителя в России 372 дилерских представительства и 687 салонов.

Chery уже начала сворачивать присутствие в России: в апреле ее дочерняя структура, работавшая с 2005 года, заключила соглашения о передаче активов трем неназванным компаниям.

Концерн планирует "постепенно сократить количество брендов и каналов сбыта", после чего вклад России в выручку станет "незначительным". Выход будет полностью завершен к 2027 году.

Старший аналитик Rhodium Group Грегор Себастьян назвал решение Chery "огромным разворотом". По его мнению, оно продиктовано как западными санкциями, так и новыми утилизационными сборами, введенными Москвой на импортные автомобили.

Поскольку китайская компания не собирает машины в России, из-за новых ставок местный бизнес становится нерентабельным и ей теперь выгоднее продавать машины в Евросоюзе, отметил эксперт.

По мнению Себастьяна, решение уйти с российского рынка "разумное и окупится" в долгосрочной перспективе.

