Нідерландський банк-гігант не зміг вийти з російського ринку

Нідерландський банк ING розірвав угоду про вихід з російського ринку

Нідерландська банківська група ING розірвала угоду про продаж російської частини свого бізнесу.

Про це компанія повідомила на своєму вебсайті.

Це рішення обґрунтовано тим, що керівництво наразі не бачить реалістичних підстав сподіватися, що покупець – московська компанія Global Development JSC – отримає необхідні дозволи від російської влади на купівлю бізнесу.

Водночас представники компанії заявляють, що досі не бачать майбутнього для їхнього банку в Росії та продовжать шукати шляхи для виходу з ринку.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ING перестали приймати нових клієнтів з РФ та скоротили масштаби діяльності в країні.

Нагадаємо:

У січні 2025 року в ING заявили, що продадуть російську дочірню компанію ING Bank (Eurasia) компанії московського фінансового інвестора.