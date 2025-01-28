Нідерландська банківська група ING виходить з Росії

Банківська група ING продає російську дочірню компанію ING Bank (Eurasia) компанії московського фінансового інвестора.

Про це йдеться у повідомленні фінустанови.

"ING сьогодні оголосив, що досягнув угоди про продаж свого бізнесу в Росії компанії Global Development JSC, яка належить московському фінансовому інвестору з досвідом у факторингових послугах. Ця угода фактично завершить діяльність ING на російському ринку", - йдеться у повідомленні.

Згідно з умовами угоди, Global Development придбає всі акції ING Bank (Eurasia) JSC, перейнявши всі місцеві операції та персонал у Росії. Угода потребує схвалення регуляторних органів і очікується, що вона буде завершена в третьому кварталі 2025 року.

Зазначається, що з лютого 2022 року ING не брав на себе нових зобов’язань з російськими компаніями, скоротив операції та вжив заходів для відокремлення бізнесу від мереж і систем ING. За цей час загальний обсяг кредитування російських клієнтів ING зменшився більш ніж на 75%.

ING очікує збитки (P&L) у розмірі приблизно 700 мільйонів євро. Це включає оцінювальний збиток у розмірі близько 0,4 мільярда євро. Також передбачається збиток у розмірі близько 0,3 мільярда євро через перерахунок курсових різниць.

Після завершення угоди ING продовжить зменшувати свої офшорні зобов’язання перед російськими клієнтами.

Нагадаємо:

Російський уряд заблокує будь-які спроби Raiffeisen Bank International AG та UniCredit SpA продати свої місцеві підрозділи будь-якому покупцеві, який може потрапити під санкції.