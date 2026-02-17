Золото відреагувало на прогрес в переговорах між США та Іраном і на зміцнення долара

Ціна на золото 17 лютого знизилася більш ніж на 2%, оскільки ознаки прогресу в переговорах між США та Іраном відштовхнули інвесторів від безпечних активів, а зміцнення долара посилило тиск на продаж.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Спотова ціна на золото зменшилася на 1,9% до 4 896 доларів. Ф'ючерси на золото в США з поставкою у квітні знизилися на 2,6% до 4 914 доларів за унцію.

Індекс долара США зріс на 0,5% щодо кошика валют, через що золото, номіноване в доларах, подорожчало для власників інших валют.

Нагадаємо:

29 січня золото різко подешевшало за 15 хвилин торгів, спотові котирування впали з $5505 за унцію о 17:00 до $5098 о 17:15.