Золото відреагувало на прогрес в переговорах між США та Іраном і на зміцнення долара
Getty Images
Ціна на золото 17 лютого знизилася більш ніж на 2%, оскільки ознаки прогресу в переговорах між США та Іраном відштовхнули інвесторів від безпечних активів, а зміцнення долара посилило тиск на продаж.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Спотова ціна на золото зменшилася на 1,9% до 4 896 доларів. Ф'ючерси на золото в США з поставкою у квітні знизилися на 2,6% до 4 914 доларів за унцію.
Індекс долара США зріс на 0,5% щодо кошика валют, через що золото, номіноване в доларах, подорожчало для власників інших валют.
Нагадаємо:
29 січня золото різко подешевшало за 15 хвилин торгів, спотові котирування впали з $5505 за унцію о 17:00 до $5098 о 17:15.