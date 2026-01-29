Золото обвалилося: за 15 хвилин втратило $2,8 трильйона вартості запасів

Золото різко подешевшало за 15 хвилин торгів, спотові котирування впали з $5505 за унцію о 17:00 до $5098 о 17:15.

Це випливає з даних TradingView.

Падіння становило $407 за унцію або -7,4%. У перерахунку на "ринкову вартість" усього золота в світі це означає зниження вартості заасів на близько $2,83 трлн (з $38,2 трлн до $35,4 трлн) — більше, ніж річний ВВП Італії чи Бразилії.

Графік вартості унції золота Trading View

О 18:15 вартість унції золота відскочила до $5266. Загалом за добу ціна впала на 2,8%, проте в річному вимірі метал зріс на понад 90%.

Довідка. Розрахунок "капіталізації" базується на оцінці World Gold Council про приблизно 216 265 тонн золота, видобутого за всю історію (надземні запаси), помноженій на ціну за унцію.

Нагадаємо:

Ціни на золото стрімко зросли до нового історичного максимуму: геополітична напруженість і ослаблення долара продовжили ралі дорогоцінного металу, піднявши його приріст цього року більш ніж до 20%.

Долар США в середу тримався поблизу чотирирічних мінімумів після того, як президент Дональд Трамп відмахнувся від його нещодавньої слабкості.