Ціна на газ у США підскочила на понад 50%

Ф'ючерси на природний газ у США зросли більш ніж на 50% за два дні, при цьому мінусові температури охопили деякі частини країни та збільшили попит на опалення.

Про це повідомляє Bloomberg.

Газові контракти суттєво зросли за останні 35 років.

Арктичний холодний фронт до кінця тижня принесе холодні температури на значну частину східної частини США. Наприкінці минулого тижня фондові біржі стали більш негативними щодо цін газ, що призвело до зростання вартості.

Холодна погода спричиняє різке зростання цін на енергоносії по всьому світу.

Ціна на електроенергію в Японії в середу зросла до тримісячного максимуму, а європейські ф'ючерси на газ зросли на 29% з початку місяця.

Цього тижня в Техасі, де розташовані важливі об'єкти видобутку газу, прогнозується сніг, що значно підвищує ймовірність тимчасових перебоїв у постачанні та зниження експорту.

Перебої можуть вплинути на Європу, яка стала більш залежною від американських вантажів після скорочення Росією поставок на континент.

Вищі ціни на газ стали болючою проблемою для американських споживачів, які борються зі зростанням рахунків за енергоносії.

Це питання набуло політичного значення для президента США Дональда Трампа. Водночас ситуація вигідна для виробників газу, особливо тих, хто не зафіксував ціни за допомогою фінансового хеджування.

Нагадаємо:

Європейський Союз у 2025 році прийняв 207 партій LNG з російського проєкту Yamal LNG, що лише незначно менше порівняно з 217 поставками у 2024 році.