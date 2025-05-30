Російська "Транснефть" в мінусі: прибуток впав на 15% за квартал

Чистий прибуток російської компанії "Транснефть" у першому кварталі 2024 року скоротився на 15% — до 80,3 млрд руб (1 млрд дол).

Про це пише Reuters.

Як повідомила компанія, основною причиною зниження стали менші доходи. За аналогічний період торік прибуток становив 98,2 млрд руб.

"Транснефть" управляє нафтопровідною системою довжиною понад 67 000 км і транспортує понад 80% нафти, видобутої в Росії.

Основним джерелом її доходів є тарифи на транспортування нафти та нафтопродуктів.

Нагадаємо:

Чистий прибуток російської "Транснефті" у 2024 році знизився на 5% — до 287,7 млрд рублів (3,4 млрд дол) через зростання витрат і податкового навантаження.

Російська нафтопровідна монополія "Транснефть" заявила, що вона ризикує залишитися без грошей до 2026 року і може призупинити великі інвестиційні проєкти після того, як парламент схвалив підвищення податків.