Прибуток російської "Транснефті" впав у 2024 році: існує ризик зупинки проєктів

Чистий прибуток російської "Транснефті" у 2024 році знизився на 5% — до 287,7 млрд рублів (3,4 млрд дол) через зростання витрат і податкового навантаження.

Про це повідомляє Reuters.

На тлі бюджетного дефіциту уряд РФ підвищив податок на прибуток для компанії з 20% до 40% на період 2025-2030 років. "Транснефть" заявила, що через податкові зміни може залишитися без грошей вже до 2026 року і змушена буде зупинити великі інвестпроєкти.

Обсяги транспортування сирої нафти кмопанією знизилися на 3%, а нафтопродуктів — на 2%.

"Транснефть" контролює понад 80% усієї транспортованої нафти в Росії через мережу трубопроводів довжиною 67 000 км.

Нагадаємо:

Російська нафтопровідна монополія "Транснефть" заявила, що вона ризикує залишитися без грошей до 2026 року і може призупинити великі інвестиційні проєкти після того, як парламент схвалив підвищення податків.