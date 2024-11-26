Російська "Транснефть" може призупинити великі проекти через підвищення податків

Російська нафтопровідна монополія "Транснефть" заявила, що вона ризикує залишитися без грошей до 2026 року і може призупинити великі інвестиційні проєкти після того, як парламент схвалив підвищення податків.

Про це повідомляє Reuters.

Раніше у вівторок парламент Росії схвалив підвищення податку на прибуток "Транснефти" до 40% з 20% протягом 2025-2030 років.

"Лише чверть прибутку залишатиметься в бюджеті компанії. А це гарантує, що до 2026 року "Транснефти" слід очікувати дефіциту грошових коштів, призупинення реалізації і відмови від великих інвестиційних проектів, включаючи капітальні ремонти і реконструкцію", - заявили в компанії, коментуючи підвищення податку.

Росія прагне підвищити податки, оскільки їй необхідно фінансувати свою військову кампанію в Україні. Очікується, що масштабна податкова реформа принесе додаткові доходи в розмірі 1,7% ВВП у 2025 році.

Окремо "Транснефть", яка управляє російською мережею нафтопроводів довжиною 67 000 км, заявила, що підвищує плату за транспортування нафтопродуктів на 13,8% з 6 грудня, а також податок на прибуток "Транснефти" до 40% з 20% протягом 2025-2030 років.