США просять Україну не бити по неросійських танкерах через удар по Chevron – WSJ

Адміністрація президента США Дональда Трампа попередила Україну, що вважає небажаними удари по танкерах у Чорному морі, які не належать Росії.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Це сталося через удар по танкеру, зафрахтований американським нафтовим гігантом Chevron, у Чорному морі поблизу Новоросійська.

Новоросійськ також є кінцевою точкою нафтопроводу Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), 15% якого належить Chevron і яким проходить близько 2% світового видобутку нафти.

Компанії також належить 50% найбільшого казахстанського родовища Тенгіз, на яке припадає 12% всього видобутку компанії. За останні роки Chevron витратила десятки мільярдів доларів на розширення своєї діяльності в цьому регіоні.

Через це для компанії багато стоїть на кону, коли мова йде про чорноморський регіон.

Цього тижня керівник Chevron Майк Вірт та інші керівники нафтової галузі зустрічалися з високопосадовцями США, щоб обговорити ситуацію в Чорному морі та захистити свої інтереси в регіоні.

Вірт і Трамп мають добрі стосунки. Керівник нафтової компанії – красномовний оратор, чиї виступи на телебаченні розважали президента. Раніше вони обговорювали нафтові ринки та ситуацію у Венесуелі.

За результатами цих перемовин адміністрація Трампа попросила Україну не атакувати судна, які не належать Росії.

"Адміністрація розглядає КТК як життєво важливий канал постачання енергоресурсів казахстанського походження на європейські ринки, що слугує альтернативою російським енергоресурсам", – зазначив виданню один із чиновників.

Нехай сам трубопровід і нафтові родовища не зазнали пошкоджень, тривале скорочення видобутку поставить під загрозу значний грошовий потік компанії з цього регіону.

Крім того, адміністрація Трампа зацікавлена в тому, щоб нафтопродукти Chevron продовжувала надходити на світові ринки, оскільки нещодавня ескалація на Близькому Сході призвела до стрибка цін на нафту до майже 110 дол. за барель.

Нагадаємо:

20 липня дрон атакував танкер під час навантаження нафти на морському терміналі КТК в Новоросійську, після чого перевалку сировини призупинили.