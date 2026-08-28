Американська Chevron близька до угоди про розширення бізнесу у Венесуелі

Американська Chevron близько до угоди про розширення бізнесу у Венесуелі

Компанія "Chevron Corp." та інші американські енергетичні компанії близькі до укладення угод про інвестування мільярдів доларів у відновлення нафтових родовищ Венесуели.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.

Як повідомляє видання з посиланням на анонімні джерела, Chevron близька до укладення угоди, яка потенційно дозволить їй додати до своїх операцій у Венесуелі два нових родовища важкої нафти.

Chevron вже має спільні підприємства з державною нафтовою компанією Венесуели і є єдиною великою американською нафтовою компанією, що веде діяльність у цій країні.

Як повідомляє видання, компанія Halliburton також веде переговори щодо постачання обладнання нафтовидобувним компаніям у Венесуелі.

Нагадаємо:

Венесуела розглядає можливість виходу з Організації країн – експортерів нафти, що може стати новим ударом по цьому нафтовому картелю.