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Американська Chevron близька до угоди про розширення бізнесу у Венесуелі

Володимир Тунік-Фриз — 28 серпня, 17:15
Американська Chevron близька до угоди про розширення бізнесу у Венесуелі
Американська Chevron близько до угоди про розширення бізнесу у Венесуелі
Getty Images

Компанія "Chevron Corp." та інші американські енергетичні компанії близькі до укладення угод про інвестування мільярдів доларів у відновлення нафтових родовищ Венесуели.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.

Як повідомляє видання з посиланням на анонімні джерела, Chevron близька до укладення угоди, яка потенційно дозволить їй додати до своїх операцій у Венесуелі два нових родовища важкої нафти.

Chevron вже має спільні підприємства з державною нафтовою компанією Венесуели і є єдиною великою американською нафтовою компанією, що веде діяльність у цій країні.

Як повідомляє видання, компанія Halliburton також веде переговори щодо постачання обладнання нафтовидобувним компаніям у Венесуелі.

Нагадаємо:

Венесуела розглядає можливість виходу з Організації країн – експортерів нафти, що може стати новим ударом по цьому нафтовому картелю.

нафта Chevron Венесуела

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