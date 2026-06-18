Росія заробила 2 мільярди нафтодоларів за 3 місяці санкційних винятків США

Тимчасове послаблення санкцій США проти російської нафти, що діяло з 12 березня, дозволило Росії додатково заробити понад 2 млрд дол. завдяки підвищенню цін на енергоносії.

Про це повідомляє S&P Global.

Винятки з американських санкцій на російську нафту тривали з 12 березня по 17 червня. Ці ліцензії від самого початку розглядалися як тимчасовий інструмент для пом'якшення напруженості на енергетичних ринках.

У травні Росія експортувала в середньому 6 млн барелів сирої нафти на добу, порівняно з 5,6 млн барелів у квітні, 5,5 млн у березні та 4,9 млн у лютому.

Зазначається, що навіть якщо США не продовжать дію винятку на липень, Росія й надалі використовуватиме різноманітні схеми обходу санкцій, а також переорієнтовуватиме експорт нафти на Азію, хоч і з суттєвими знижками.

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Нагадаємо:

У середині травня повідомлялося, що премії на російську нафту марки ESPO Blend з Далекого Сходу на китайському ринку, а також марки Urals на індійському ринку, почали знижуватися через низький попит.

На початку червня російська флагманська нафта марки Urals знову почала торгуватися в Індії зі знижкою відносно міжнародних цін вперше за понад два місяці.