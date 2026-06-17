Через атаки БпЛА у низці регіонів Росії заборонили польоти малої авіації

Над Москвою та низкою регіонів Росії з 20 червня обмежать польоти малої авіації, що вдарить по центрам підготовки пілотів і системі підготовки кадрів загалом.

Про це пише Meduza.

Йдеться про легкі та надлегкі літаки, а також цивільні безпілотники.

У Росавіації зазначили, що обмеження, окрім столиці, запровадять над більшою частиною Московської області, а також частково над Рязанською, Тульською, Калузькою, Тверською, Ярославською та Володимирською областями.

Обмеження не розповсюджуються на повітряні судна державної та експериментальної авіації. Регулярні та чартерні рейси також продовжуватимуть виконуватися.

Заборона діятиме "до окремого розпорядження".

Легкі та надлегкі літаки через свої конструктивні особливості не здатні набирати висоту понад п'ять кілометрів, зазначає видання.

Про те, що подібну заборону планується ввести, наприкінці травня повідомляли в Міжрегіональній громадській організації пілотів і власників повітряних суден. Також російський "Комерсант" писав, що в зоні, де заборонять польоти, знаходяться десятки аеродромів, а обмеження торкнуться близько тисячі приватних пілотів.

У галузі зазначили, що під загрозою закриття – російські навчальні центри, де готують пілотів, а разом з ними — уся система підготовки кадрів. При чому "занепаде й уся інфраструктура: аеродроми, школи та навіть побудовані поруч із ними готелі, які відкривали з огляду на польоти у вихідні дні на аеродромі".

Нагадаємо:

Російська влада заявила про атаку безпілотників на Москву вранці 16 червня, у місті було пошкоджено НПЗ.

Раніше оперативний штаб Краснодарського краю РФ повідомив про атаку безпілотників на нафтобазу. Зазначалося, що на нафтобазі у станиці Полтавській виникла пожежа.