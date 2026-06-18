Азію може залити нафтою з Ормузу: у затоці застрягли 31 супертанкер

Близько 31 супертанкера з приблизно 62 млн барелів нафти, які застрягли в Перській затоці, можуть вийти на ринок Азії після відкриття Ормузької протоки й різко збільшити пропозицію в регіоні.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Ця нафта може дістатися Індії приблизно за тиждень, а Східної Азії — за три тижні. Водночас азійські НПЗ уже забезпечили постачання на цей і наступний місяць після спроб швидко замінити близькосхідні потоки, а частина заводів скоротила переробку через слабший попит на пальне на тлі високих цін.

"Ми припускаємо, що експорт із Перської затоки нормалізується до довоєнних рівнів до кінця липня", — написали аналітики Goldman Sachs Group Inc., зокрема Даан Стрейвен.

Ринок уже реагує на очікуваний приплив барелів: форвардна крива для близькосхідних сортів Dubai і Murban уперше від початку війни перейшла в контанго, Oman цього тижня торгувався з дисконтом до Dubai, а щонайменше одна партія дизелю продавалася нижче свого бенчмарку.

Нагадаємо:

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про укладення мирної угоди з Іраном та відкриття Ормузької протоки.

Президент США Дональд Трамп, віце-президент Венс та спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф дистанційно підписали угоду між США та Іраном.

Сполучені Штати та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння щодо припинення війни, і цей документ уже набрав чинності.

Танкер зі скрапленим газом Mraikh і порожній танкер для нафтопродуктів Ye Chi рано в четвер увійшли в Ормузьку протоку з Перської затоки після набрання чинності проміжною угодою між США та Іраном.