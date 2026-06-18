Саудівці провели через Ормуз найбільшу за тижні партію нафти

Три супертанкери під прапором Саудівської Аравії з 6 млн барелів сирої нафти на борту пройшли через Ормузьку протоку після того, як США з Іраном підписали угоду про завершення конфлікту.

Про це повідомляє агентство Reuters,

Вихід суден із саудівських портів став найбільшим проходом через протоку за кілька тижнів, свідчить аналіз Reuters щодо руху суден.

Через конфлікт, який почався 28 лютого і зірвав вивезення сотень мільйонів барелів нафти з портів виробників у Перській затоці через Ормуз, Саудівська Аравія переважно використовувала свій нафтовий термінал Янбу на Червоному морі.

Нагадаємо:

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про укладення мирної угоди з Іраном та відкриття Ормузької протоки.

Президент США Дональд Трамп, віце-президент Венс та спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф дистанційно підписали угоду між США та Іраном.

Сполучені Штати та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння щодо припинення війни, і цей документ уже набрав чинності.

Танкер зі скрапленим газом Mraikh і порожній танкер для нафтопродуктів Ye Chi рано в четвер увійшли в Ормузьку протоку з Перської затоки після набрання чинності проміжною угодою між США та Іраном.