Китай може збільшити імпорт СПГ з Росії майже вдвічі, запустивши новий термінал – ЗМІ

Китай готує другий імпортний термінал для прийому партій скрапленого природного газу (СПГ) з російського підсанкційного проєкту "Арктик СПГ-2".

Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела.

Новий СПГ-термінал у місті Лонгкоу у східній китайській провінції Шаньдун, який належить державному трубопровідному гіганту PipeChina, вже готується до прийому партій газу з "Арктик ЛНГ-2", що належить російській компанії "Новатек".

Раніше китайський імпорт СПГ з Росії залежав лише від одного об'єкта – терміналу PipeChina у місті Бейхай у провінції Гуансі. Він прийняв першу поставку в серпні 2025 року.

З того часу "Бейхай" прийняв 41 партію, або 2,6 млн тонн, СПГ від "Арктик СПГ-2", значна частина з яких надійшла з Росії. Він також прийняв три партії СПГ з російського терміналу "Портовая", що перебуває під санкціями.

Китай є єдиним відомим покупцем вантажів з "Арктик СПГ-2". Запуск другого терміналу може врятувати цей підсанкційний проєкт вартістю в 21 млрд доларів, а також допомогти Росії відновити експортні показники після закриття європейського ринку, зазначає агентство.

У 2025 році Китай закупив у Росії 7,57 млн тонн СПГ, коли заявлена потужність "Арктик СПГ-2" становить 19,8 млн тонн на рік.

За завершеною першою фазою терміналу в Лонгкоу, його річна приймальна потужність становить 5 млн тонн, порівняно з 6 млн тонн у терміналу в Бейхаї.

Крім того, термінал Dalian LNG компанії PipeChina на північному сході Китаю також розглядається як потенційний майбутній пункт для прийому російського СПГ.

Нагадаємо:

Компаніям, що базуються в ЄС, з 2027 року буде заборонено продавати російський скраплений природний газ, навіть якщо покупці знаходяться за межами ЄС.