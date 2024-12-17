Британія запровадила нові санкції проти російського тіньового флоту

Британія запроваджує санкції проти 20 кораблів, які, як стверджується, причетні до транспортування російської нафти, оголосив британський уряд.

Про це пише Politico.

Ззаначається, що санкції будуть спрямовані на російські кораблі тіньового флоту, щоб посилити тиск на російську військову економіку і націлитися на її енергетичний сектор.

Під санкції потрапили судна Andaman Skies, Mianzimu і Ocean Faye, які, за даними уряду Великої Британії, перевезли понад 4 мільйони барелів російської нафти цього року. Заходи обмежують або забороняють пересування суден і доступ до деяких британських портів.

Це сталося наступного дня після того, як Британія приєдналася до 11 інших західних країн, які погодили заходи для «підриву і стримування» так званого тіньового флоту суден, щоб запобігти порушенню санкцій. Минулого місяця Великобританія також запровадила санкції проти 30 російських нафтових танкерів і наклала обмеження на понад 100 кораблів, відповідальних за транспортування російських енергоносіїв.

Нагадаємо:

Українська розвідка ідентифікувала 238 суден, які використовують окупанти у "тіньовому флоті" для обходу цінових обмежень на нафту.