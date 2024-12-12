Розвідка України оприлюднила частковий перелік кораблів "тіньового флоту" РФ

Українська розвідка ідентифікувала 238 суден, які використовують окупанти у "тіньовому флоті" для обходу цінових обмежень на нафту.

Про це йдеться на сайті ГУР МО.

Портал War & Sanctions розкрив досьє на "фігурантів" тіньового флоту - старих нафтових танкерів, що забезпечує багатомільярдні доходи агресорам та загрожують глобальній екологічній безпеці.

"Тіньовий флот налічує понад тисячу переважно застарілих, погано обслуговуваних суден без належного страхування, з "заплутаними" структурами власності та управління, розташованими у "дружніх" юрисдикціях, під "зручними" прапорами, та має загальний дедвейт понад 100 млн тонн", - йдеться у повідомленні.

Ці танкери порушують нафтове ембарго G7 і перевозять російську нафту з портів РФ у Балтійському та Чорному морях до країн ЄС, зокрема через рейдову перевалку і STS хаби поблизу європейських країн.

Крім того, танкери залучені у порушенні стелі цін та інших обмежень на російську нафту. З 2022 року РФ витратила на "тіньовий флот" близько 10 мільярдів доларів.