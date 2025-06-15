Boeing прогнозирует потребность в 44 тысячах новых самолетов в течение 20 лет

Компания Boeing прогнозирует, что авиакомпаниям понадобится 43 600 новых самолетов в течение следующих 20 лет.

Об этом пишет Bloomberg.

Такие рынки, как Китай и Юго-Восточная Азия, будут лидировать в этом вопросе, ведь это позволит получить транспорт для путешествия для большего количества людей.

Тем не менее, американский производитель самолетов настроен несколько менее оптимистично, чем год назад, поскольку, по его оценкам, 43 975 самолетов войдут в мировой флот, что отражает смягчение прогнозов относительно глобального экономического роста.

"Хотя торговые войны и тарифы, инициированные президентом Дональдом Трампом, всколыхнули мировую экономику, авиационная отрасль в течение десятилетий пережила другие кризисы и геополитические потрясения, в частности пандемию коронавируса, которая всего несколько лет назад остановила работу флотов по всему миру", - пишет Bloomberg.

Boeing ожидает, что к 2044 году мировой парк коммерческих самолетов удвоится до 49 600 самолетов, что соответствует прогнозу рынка, предоставленному Airbus SE. По данным Boeing, к тому времени авиакомпании на развивающихся рынках будут эксплуатировать более половины мировых реактивных лайнеров, по сравнению с почти 40% в 2024 году.

Авиаперевозки резко выросли после пандемии, тогда как Boeing и Airbus только продолжают работать с темпами производства, подобными тем, что и десять лет назад. Результатом является дефицит реактивных лайнеров нынешнего поколения.

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Напомним:

Индийский авиационный регулятор проводит проверки всех самолетов Boeing 787 Dreamliner в стране после авиакатастрофы 12 июня в городе Ахмедабад, которая унесла жизни 241 человека.