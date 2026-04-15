BBC готує найбільше скорочення штату за 15 років

Суспільний мовник Великої Британії (BBC) скоротить до 2 000 робочих місць, або близько 10% свого штату у рамках найбільшого скорочення штату за останні 15 років.

Про це повідомляє The Guardian.

Про скорочення було оголошено напередодні того, як наступного місяця Метт Бріттин замінить Тіма Деві на посаді генерального директора.

Про скорочення близько 10% з 21 500 співробітників BBC, співробітникам мали повідомити на загальних зборах у середу 15 квітня. Хвиля скорочень, найбільша в BBC з 2011 року, розпочинається напередодні того, як колишній топ-менеджер Google Метт Бріттін наступного місяця займе посаду генерального директора.

Деві залишив BBC 2 квітня, оголосивши про свою відставку в листопаді після суперечок щодо висвітлення таких тем, як Дональд Трамп, Газа та права трансгендерів.

BBC веде переговори з урядом щодо поновлення своєї королівської хартії, яка закінчується наприкінці наступного року, включаючи механізм фінансування за рахунок ліцензійних зборів.

"Співробітники BBC вже перебувають під значним тиском після попередніх хвиль скорочень… подальші скорочення такого масштабу неминуче зашкодять її здатності виконувати свою суспільну місію.

Уряд повинен забезпечити, щоб поновлення хартії поставило фінансування BBC на більш безпечний, довгостроковий шлях і запобігло тому, щоб наш національний мовник загинув від тисячі скорочень", — сказала Філіппа Чайлдс, голова профспілки Bectu.

Ліцензійний збір зріс відповідно до інфляції 1 квітня, з 174,50 до 180 фунтів стерлінгів на рік.

У лютому Деві заявив, що BBC "тримається на плаву", незважаючи на виклики, пов'язані з поширенням стрімінгових сервісів та впливом YouTube.

Нагадаємо:

Агентство Associated Press (США) скоротить менше 5% свого глобального штату журналістів у рамках реструктуризації своєї діяльності в США.

Washington Post через фінансові збитки звільнив понад 300 журналістів, закрив спортивний відділ, розділ міських новин та міжнародні редакції в Україні, Австралії та на Близькому Сході.