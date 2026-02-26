Український виробник БПЛА придбав більшість видання "Бабель"

Власник виробника БПЛА "Вирій Індастрі" Олексій Бабенко викупив 75% видання "Бабеля" у словацької компанії "АйДжі".

Про це повідомляє видання "Бабель".

Після угоди засновниця видання Катерина Коберник лишається на позиції головної редакторки із 25% прав власності на видання. Змін у нинішній команді не планується.

Новий власник пояснив, що купівля частки — це крок на підтримку незалежних українських медіа. Він підкреслив, що "сильні ЗМІ є основою сильної держави", і разом із командою планує розвивати медіапростір України.

Катерина Коберник зазначила, що зміна акціонерів не впливає на стратегію видання у посиленні фінансової незалежності.

Нагадаємо:

У січні 2026 року нідерландський фонд Pluralis B.V., яким керує Media development investment fund (MDIF), став міноритарним акціонером "Української правди" (ТОВ "УП Медіа Плюс" та ТОВ "УП Медіа").