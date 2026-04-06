Associated Press скоротить 5% глобального штату журналістів

Агентство Associated Press (США) скоротить менше 5% свого глобального штату журналістів у рамках реструктуризації своєї діяльності в США.

Про це йдеться у службовій записці, надісланій співробітникам і з якою ознайомилося агентство Reuters.

Зміни торкнуться переважно американської редакції, а також невеликої кількості посад в інших підрозділах у США, йдеться у меморандумі виконавчого редактора AP Джулі Пейс.

Пейс зазначила, що цей крок спрямований на кращу адаптацію роботи редакції AP до потреб її найбільших клієнтів, оскільки зміни в поведінці аудиторії продовжують переформатувати медіа-індустрію.

Реструктуризація відбувається на тлі широкої хвилі звільнень у глобальній медіа-індустрії, оскільки новинні організації борються зі зниженням доходів від реклами, зменшенням трафіку та змінами у тому, як аудиторія споживає новини.

Інші великі ЗМІ, зокрема CNN, NBC News та Business Insider, також оголосили про звільнення протягом минулого року, прискорюючи перехід до стратегій, орієнтованих на цифрові технології та відео.

AP звільнила близько 8% своїх співробітників наприкінці 2024 року в рамках аналогічних зусиль з модернізації своєї діяльності та продуктів.

Хоча доходи AP залишаються стабільними, Пейс зазначив, що організація повинна продовжувати адаптуватися, оскільки частка традиційних друкованих газет у її клієнтській базі скорочується.

Нагадаємо:

Washington Post через фінансові збитки звільнив понад 300 журналістів, закрив спортивний відділ, розділ міських новин та міжнародні редакції в Україні, Австралії та на Близькому Сході.