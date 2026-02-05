Через збитки Washington Post звільнив третину працівників

Washington Post через фінансові збитки звільнив понад 300 журналістів, закрив спортивний відділ, розділ міських новин та міжнародні редакції в Україні, Австралії та на Близькому Сході.

"Washington Post провів масштабні чистки в компанії через фінансові збитки та звільнив понад 300 журналістів у редакції із близько 800. Закрито спортивний відділ, розділ міських новин та міжнародні редакції в Україні, Австралії та на Близькому Сході", – говориться у публікації..

За даними New York Times, під скорочення потрапила третина редакції, а також частина бізнес-відділу. Газета також закриває книжковий відділ та щоденний новинний подкаст Post Reports.

Виконавчий редактор газети Метт Мюррей під час розмови зі співробітниками заявив, що видання "занадто довго витрачало багато грошей і не задовольняло потреби читачів".

За його словами, тепер редакція більше зосередиться на національних новинах, політиці, бізнесі та здоров'ї. Видання втратило близько 100 мільйонів доларів у 2024 році, пише Politico.

У листі про звільнення співробітників Мюррей зазначив, що Washington Post втратив домінантну позицію, а пошуковий трафік упав майже вдвічі через вплив штучного інтелекту.

Відділ Washington Post в Україні також закривають, його вперше запустили через декілька місяців після початку повномасштабного вторгнення.

"Мене тільки що звільнили з Washington Post посеред зони бойових дій. У мене немає слів. Я спустошена", — написала кореспондентка української редакції WP Ліззі Джонсон в X.

Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва з посиланням на свої джерела у Washington Post розповіла, що частину київського відділу вже звільнили, як і керівницю українського осередку Шавон О'Грейді. Ще частина працюватиме на фрилансі.

"Джефф Безос у цій ситуації демонструє дуже чітку ієрархію пріоритетів: замість того, щоб інвестувати у складну, дорогу й критично необхідну міжнародну журналістику, він обирає шлях політичного комфорту, намагаючись вибудувати лояльні відносини з нинішньою адміністрацією Трампа", — написала Мусаєва у Facebook.

"Це така потворна, демонстративна заміна журналістських цінностей глянцем, лояльністю й безпечною відсутністю гострих питань, що стає дурно", – зазначила вона.

Мільярдер та власник компанії Amazon Джефф Безос купив Washington Post у 2013 році за $250 мільйонів, нагадує hromadske.ua.

У 2017 році, під час першого президентського терміну Дональда Трампа, видання зробило фразу "Демократія помирає в темряві" (Democracy Dies in Darkness) своїм слоганом.

Напередодні виборів у США восени 2024 року газета відмовилася від підтримки когось із кандидатів, а Безос пояснив це потребою залишатися неупередженими. Тоді WP втратив понад 200 тисяч платних підписок користувачів на сайті.

"Скорочення свідчать про те, що Джефф Безос, який став одним із найбагатших людей у світі завдяки онлайн-продажам, досі не зрозумів, як створити й підтримувати прибуткове інтернет-видання. У перші роки його володіння газета розширювалася, але останнім часом компанія перебуває на спаді", — йдеться в матеріалі NYT.

