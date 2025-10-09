Азербайджан з BlackRock інвестує у лондонський аеропорт

Державний нафтовий фонд Азербайджану уклав партнерську угоду з американською компанією Global Infrastructure Partners (GIP), що входить до складу BlackRock, з метою інвестування 50 мільйонів фунтів стерлінгів в аеропорт Гатвік у Лондоні.

Про це йдеться у пресрелізі Фонду.

Ця угода є однією з найбільших інфраструктурних угод, укладених азербайджанським фондом на європейському ринку.

Гатвік є другим за завантаженістю аеропортом Великої Британії, який щорічно обслуговує понад 40 мільйонів пасажирів. У 2024 році він посів 10-те місце серед найзавантаженіших аеропортів Європи за загальним пасажиропотоком.

Аеропорт готується до значного розширення після схвалення урядом Британії проєкту будівництва північної злітної смуги.

У 2019 році VINCI Airports придбала 50,01% акцій Гатвіка у GIP. Решта акцій продовжує управлятися GIP разом із SOFAZ та іншими глобальними інституційними інвесторами.

"Ця інвестиція відображає стратегічну мету азербайджанського фонду щодо створення довгострокової вартості та подальшої диверсифікації свого портфеля шляхом інвестування в стійкі інфраструктурні активи на розвинених ринках", – йдеться у повідомленні.

