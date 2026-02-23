Азербайджан передав Україні чергову партію енергодопомоги: що входить

Україна отримала чергову партію гуманітарної допомоги від Республіки Азербайджан, що включає 11 генераторів загальною потужність 2,4 МВт.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

Йдеться, що обладнання вже передане ключовим закладам охорони здоров'я та невідкладної допомоги в Києві, включаючи спеціалізовані лікарні, поліклініку Національного медичного університету імені Богомольця, Національний інститут фтизіатрії, пульмонології та алергології, міські клінічні лікарні, служби невідкладної медичної допомоги та діагностичні центри.

За даними Міненерго, з березня 2022 року Україна отримала від Азербайджану 149 гуманітарних вантажів з енергетичним обладнанням загальною вагою понад 2 300 тонн і оціночною вартістю близько 10,5 мільйонів євро.

В міністерстві підкреслили, що надані азербайджанською стороною критично важливі резервні електростанції, силові трансформатори, трансформаторні підстанції, кабельна продукція та інше обладнання допомогли українським енергетикам проводити ремонтні і відновлювальні роботи на пошкоджених об'єктах і підтримувати стійкість енергосистеми України.

Нагадаємо:

В січні Республіка Азербайджан надіслала в Україну чергову партію гуманітарної допомоги для енергетичного сектору на суму близько 1 мільйона доларів.